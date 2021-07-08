Меню в школах начнут менять с 1 сентября: чем будут кормить детей

В школах Украины с 1 сентября начнут вводить новое меню. Однако еда в школьных столовых изменится не сразу во всех школах. В Министерстве образования и науки объяснили, что переходной период будет длиться до 1 января 2022 года.

Об этом говорится в разъяснении на сайте министерства.

Новые нормы питания для школьников вступят в действие с 1 сентября 2021 года. Постановление уже начало действовать, но не все школы успеют к началу учебного года провести реорганизацию закупок пищевых продуктов и услуг по питанию. Поэтому МОН совместно с Минздравом разработали изменения в постановление и установили новый гибкий график перехода – до 1 января 2022 года.

Также в МОН отметили, что проконтролировать соблюдение обновленного питания в школах сразу не смогут.

"На сегодня отсутствуют правовые основания для осуществления мер государственного контроля за соблюдением учебными заведениями и их учредителями новых норм питания, предусмотренных законодательством", - сказано в сообщении.

Что будет запрещено в школьном меню:

Мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства

Грибы

Не пастеризованное молоко и продукты, которые изготовляют из такого молока

Не пастеризованные соки

Газированные напитки

Соки

Чипсы и сухарики, а также другие снеки, в которых содержится соли более 0,12 грамм на 100 продукта или более 10 грамм сахара на 100 грамм продукта

Кондитерские изделия

Пищевые концентраты

Изделия с кремом

Мороженое

Чем будут кормить детей

Новое школьное меню состоит из 160 блюд, в разработке которых участвовал знаменитый кулинар Евгений Клопотенко.

В школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, блюда из рациона разных народов мира, безглютеновые блюда, безлактозные блюда, а количество фруктов и мяса будет увеличено.

Как рассказал Клопотенко, составлено меню на 4 недели с технологическими картами и пошаговыми рецептами приготовления. Количество сахара и соли сократят, хлеба станет меньше, но разрешили использовать специи, чтобы сделать блюда насыщенными.