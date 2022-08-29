Как выглядят Пески с высоты птичьего полета сейчас (видео)
Поселок Пески в Донецкой области находится под обстрелами российских оккупантов с 2014 года. До войны там проживало более 2,5 тысячи человек, работал Донецкий институт агропромышленного производства. Самые сильные бои за Пески были в конце 2014 года и в начале 2015 года.
По состоянию на август 2022 года поселок Пески находится под контролем ВСУ, однако российские оккупанты упорно пытаются его штурмовать.
Как сейчас выглядят Пески с высоты птичьего полета показали на видео в YouTube.
С 2014 по 2019 года из Песок выехали почти все жители. Известно, что постоянное население Песок на 2019 год составляло 6 семей - 9 человек. В основном, это пожилые люди.
Поселок с 2014 года находится под обстрелами, так как там проходит основная трасса на Донецк с запада. А еще оттуда совсем близко до Донецкого аэропорта. В 2022 году там снова начались ожесточенные бои, но ВСУ дают отпор оккупантам.
Однако от поселка уже мало, что осталось. Большая часть зданий в Песках разрушена. Разбиты дороги и церкви. На кадрах видео, которое появилось в сети, видно, что от поселка Пески фактически остались одни руины.
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