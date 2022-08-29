Как выглядят Пески с высоты птичьего полета сейчас (видео)

Поселок Пески в Донецкой области находится под обстрелами российских оккупантов с 2014 года. До войны там проживало более 2,5 тысячи человек, работал Донецкий институт агропромышленного производства. Самые сильные бои за Пески были в конце 2014 года и в начале 2015 года. По состоянию на август 2022 года поселок Пески находится под контролем ВСУ, однако российские оккупанты упорно пытаются его штурмовать.

Как сейчас выглядят Пески с высоты птичьего полета показали на видео в YouTube.