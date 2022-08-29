ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как выглядят Пески с высоты птичьего полета сейчас (видео)

Новина українською →
Пески, Донецкая область, Понедельник 29 августа 2022 16:09
Как выглядят Пески с высоты птичьего полета сейчас (видео) Как выглядит поселок Пески сейчас (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Поселок Пески в Донецкой области находится под обстрелами российских оккупантов с 2014 года. До войны там проживало более 2,5 тысячи человек, работал Донецкий институт агропромышленного производства. Самые сильные бои за Пески были в конце 2014 года и в начале 2015 года.

По состоянию на август 2022 года поселок Пески находится под контролем ВСУ, однако российские оккупанты упорно пытаются его штурмовать.

Как сейчас выглядят Пески с высоты птичьего полета показали на видео в YouTube.

С 2014 по 2019 года из Песок выехали почти все жители. Известно, что постоянное население Песок на 2019 год составляло 6 семей - 9 человек. В основном, это пожилые люди.

Поселок с 2014 года находится под обстрелами, так как там проходит основная трасса на Донецк с запада. А еще оттуда совсем близко до Донецкого аэропорта. В 2022 году там снова начались ожесточенные бои, но ВСУ дают отпор оккупантам.

Однако от поселка уже мало, что осталось. Большая часть зданий в Песках разрушена. Разбиты дороги и церкви. На кадрах видео, которое появилось в сети, видно, что от поселка Пески фактически остались одни руины.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке после прихода "русского мира".

А еще рассказывали о том, как выглядят сейчас пляжи в Новофедоровке.

Читайте РБК-Украина в Google News
видео Пески
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь