Як виглядають Піски з висоти пташиного польоту зараз (відео)

Селище Піски в Донецькій області знаходиться під обстрілами російських окупантів з 2014 року. До війни там проживало понад 2,5 тисячі осіб, працював Донецький інститут агропромислового виробництва. Найсильніші бої за Піски були в кінці 2014 року і на початку 2015 року. Станом на серпень 2022 року селище Піски знаходиться під контролем ЗСУ, проте російські окупанти наполегливо намагаються його штурмувати.

Як зараз виглядають Піски з висоти пташиного польоту показали на відео в YouTube.