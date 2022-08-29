Як виглядають Піски з висоти пташиного польоту зараз (відео)
Селище Піски в Донецькій області знаходиться під обстрілами російських окупантів з 2014 року. До війни там проживало понад 2,5 тисячі осіб, працював Донецький інститут агропромислового виробництва. Найсильніші бої за Піски були в кінці 2014 року і на початку 2015 року.
Станом на серпень 2022 року селище Піски знаходиться під контролем ЗСУ, проте російські окупанти наполегливо намагаються його штурмувати.
Як зараз виглядають Піски з висоти пташиного польоту показали на відео в YouTube.
З 2014 по 2019 роки з Пісок виїхали майже всі жителі. Відомо, що постійне населення на 2019 рік становило 6 сімей - 9 осіб. В основному, це літні люди.
Селище з 2014 року знаходиться під обстрілами, через те, що там проходить основна траса на Донецьк із заходу. А ще звідти зовсім близько до Донецького аеропорту. У 2022 році там знову почалися запеклі бої, але ЗСУ дають відсіч окупантам.
Однак від селища вже мало, що залишилося. Велика частина будівель в Пісках зруйнована. Розбиті дороги та церкви. На кадрах відео, яке з'явилося в мережі, видно, що від селища Піски фактично залишилися одні руїни.
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