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Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

Новина українською →
Новофедоровка, Среда 10 августа 2022 13:10
Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас Кадры из Новофедоровки (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Взрывы в Крыму 9 августа всполошили не только людей, которые живут в непосредственной близости к аэродрому Саки, но и всех жителей и туристов курортной Новофедоровки.

Как живет сегодня село, временно оккупированное россиянами, смотрите в нашем материале ниже.

Фото с Новофедоровки после взрывов

После взрывов многие россияне, которые отдыхали на украинском курорте, бросились бежать в свои Рязани с Калугами по крымскому мосту.

Поэтому не удивительно, что пляжи села уже утром 10 августа заметно опустели (хотя и до этого туристов здесь было не так уж и много).

Например, вот так сегодня выглядит пляж "Палуба":

Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

В его описании говорится, что пляж этот "европейского уровня, оформленный в элегантном стиле", а "особенно атмосферно на берегу смотрятся бунгало".

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Однако утром среды кроме красивых бунгало здесь нет почти ничего и никого - только несколько местных отдыхающих.

А это вид на пирс и море с пляжа "Чайка":

Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчасПляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчасПляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

Если же смотреть на площадку около пирса, то можно увидеть, что людей здесь почти нет - только местные устало бродят по набережной. Зато супермаркет-алкобар и прочие "наливайки" работают.

Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

Популярный некогда санаторий "Юрмино" в самих Саках почти без посетителей:

Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

Набережная, пляж, море и корпус санатория "Полтава-Крым" тоже очень опустели после взрывов:

Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

Одним словом, украинский Крым потихоньку самоочищается от россиян. И это не может не радовать.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заверил, что Украина обязательно вернет Крым, а российская война должна закончиться именно на полуострове, где и началась в 2014 году.

Больше о ситуации в оккупированном Крыму после взрывов - читайте в материале РБК-Украина.

Также смотрите, какие самолеты были на аэродроме в Саках до взрывов.

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