Как выглядит одна из древнейших рек Киева - Глубочица, которая заключена в коллектор: невероятные фото

Река Глубочица - одна из древнейших рек Киева, которая берет свое начало на Лукьяновке, протекает под Татаркой, спускается на улицу Глубочицкую и проворачивает на Валы, откуда уже впадает в Днепр. Раньше река была притоком Почайны, но потом ее заключили в коллектор.

Фотографии реки опубликовал житель столицы Александр Торгрим на своей странице в Facebook .

"Для любителей старинных кирпичей - рай, там их достаточно и с разными клеймами", - написал Торгрим.

Река Глубочица, которая заключена в коллектор в Киеве (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

Стоит отметить, что длинна реки Глубочица составляет 9 километров. Изначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьев (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.

Река Глубочица, которая заключена в коллектор в Киеве (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено и обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и пошло названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал).

Река Глубочица, которая заключена в коллектор в Киеве (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

При этом русло получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств.

Река Глубочица, которая заключена в коллектор в Киеве (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы - в первой половине XX века. В настоящее время коллектор также служит ливнестоком.