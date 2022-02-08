В Киеве на мусорку выбросили статую Девы Марии (фото)
В Киеве местный житель увидел возле контейнеров для сбора мусора две большие статуи в человеческий рост. При этом одна из них сильно напоминает Деву Марию.
Статуи заметил и сфотографировал во время пробежки по Дарницкому району депутат Киевсовета Григорий Маленко. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook.
На одной статуе изображена женщина, которая держит на руках ребенка, а на второй - мужчина с книгой. Снимок был сделан возле станции метро "Бориспольская".
В Киеве выбросили статую Девы Марии (фото: facebook.com/gregorymalenko)
"Пришла эра Водолея - религия теперь на задворках мира", - прокомментировал фото один из пользователей сети.
Напомним, в Киеве вандалы поиздевались над скульптурой Архистратига Михаила, которая установлена в парке "Владимирская горка". Хулиганы отломали меч.
Мини-скульптура - продолжение инклюзивного туристического маршрута. Для людей с нарушением зрения надписи на памятнике продублировали украинским и английским шрифтом Брайля.
Мы также писали о том, что в Первомайске Николаевской области вандалы повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО в центре города. Правоохранители разыскивают хулиганов.
Мемориал находится возле остановки общественного транспорта на улице Грушевского.