В Киеве на мусорку выбросили статую Девы Марии (фото)

В Киеве местный житель увидел возле контейнеров для сбора мусора две большие статуи в человеческий рост. При этом одна из них сильно напоминает Деву Марию.

Статуи заметил и сфотографировал во время пробежки по Дарницкому району депутат Киевсовета Григорий Маленко. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook .

На одной статуе изображена женщина, которая держит на руках ребенка, а на второй - мужчина с книгой. Снимок был сделан возле станции метро "Бориспольская".

В Киеве выбросили статую Девы Марии (фото: facebook.com/gregorymalenko)

"Пришла эра Водолея - религия теперь на задворках мира", - прокомментировал фото один из пользователей сети.