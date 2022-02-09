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Як виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фото

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Київ , Середа 09 лютого 2022 19:22
Як виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фото Колаж РБК-Україна: у мережі показали річку Глибочиця, яка закута в колектор Києва
Автор: Роман Мирончук

Річка Глибочиця - одна з найдавніших річок Києва, яка бере свій початок на Лук'янівці, протікає під Татаркою, спускається на вулицю Глибочицьку і провертає на Вали, звідки вже впадає в Дніпро. Раніше річка була притокою Почайни, але потім була закута в колектор.

Фотографії річки опублікував житель столиці Олександр Торгрім на своїй сторінці в Facebook.

"Для любителів старовинних цеглин - рай, там їх достатньо і з різними клеймами", - написав Торгрім.

Як виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фотоЯк виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фото

Річка Глибочиця, яка закута в колектор у Києві (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

Варто зазначити, що довжина річки Глибочиця становить 9 кілометрів. Спочатку Глибочиця мала густу мережу прилеглих до неї струмків (Юрковиця, Турець та ін.) і ярів, з часом засипаних під час заселення.

Як виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фотоЯк виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фото

Річка Глибочиця, яка закута в колектор у Києві (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

В кінці XVIII століття старе русло нижньої течії Глибочиці було випрямлено і обнесено валами для захисту навколишньої забудови від повеней (звідки і пішла назви вулиць Верхній Вал і Нижній Вал).

Як виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фотоЯк виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фото

Річка Глибочиця, яка закута в колектор у Києві (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

При цьому русло отримало назву Канава, Канал, або Помийник, оскільки сюди скидалися відходи гончарного, дігтярного та шкіряного виробництв.

Як виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фотоЯк виглядає одна з найдавніших річок Києва - Глибочиця, яка закута в колектор: неймовірні фото

Річка Глибочиця, яка закута в колектор у Києві (фото: facebook.com/Alexandr Torgrim)

Канава була закута в колектор в середині XIX століття, верхня течія Глибочиці - в першій половині XX століття. В даний час колектор також служить зливостоком.

Нагадаємо, у Києві на смітник викинули статую Діви Марії.

Раніше в мережі з'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки.

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