Как выглядит новый модульный городок для переселенцев под Львовом с домиками за 10 тысяч евро

Модульный городок для переселенцев называется Leo States, и расположен в селе Хоросно Солонковской общины, всего в 15 километрах от Львова. Это уже пятый городок в области: остальные расположены во Львове в Стрыйском парке, на улице Пулюя и на Сыхове, и еще один возводят возле Яворова.

Уже готовы 10 домов Leo States, а позже построят еще 100, 250 и 350.

Уже готов первый квартал в модульном городке Leo States для ВПЛ около Львова (фото: скриншот с видео)

В каждом домике есть:

2 двухэтажные кровати с одеялами, подушками и постельным бельем,

шкафы-пеналы, и даже некоторые продукты,

холодильник,

телевизор,

есть кухонный уголок с электроплитой и посудой, столом со стульями,

собственный санузел с умывальником, душевой кабиной, унитазом, стиральной машиной и бойлером.

Дома в модульном городке для переселенцев Leo States возле Львова укомплектованы всем необходимым (фото: скриншот с видео)

Общая площадь дома 15 квадратных метров, все здания в городке одинаковые, на территории также сконструирована небольшая детская площадка, лавочки и барбекю для отдыха на свежем воздухе.

Как отметил руководитель Leo States Станислав Луцкович, первые 10 домиков первого квартала были построены всего за один месяц. Один домик со всей необходимой меблировкой, оборудованием и подключением к сетям стоит почти 10 тысяч евро.

Уникальный модульный городок для переселенцев расположен в 15 км от Львова (фото: скриншот с видео)

Всем проектом и его финансированием занимаются благотворительные организации, фонды и волонтеры. Сейчас уже удалось собрать около 400 тысяч евро.

"Каждый месяц можем выдавать под поселение от 10 до 50 таких домов, которые мы производим в Турции", - рассказал Луцкович.

Видео: как выглядит модульный городок для переселенцев Leo States недалеко от Львова