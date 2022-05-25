Возле Львова откроют первый немодульный дом для переселенцев: как он выглядит

Первый немодульный дом для вынужденных переселенцев откроют в селе Великие Грибовичи возле Львова. Его оборудуют на территории Народного дома.

Как выглядит этот дом и сколько человек там можно будет разместить, рассказали в " Львівська громада. Агломерація ".

В Великих Грибовичах на базе Народного дома откроют временное убежище для вынужденных переселенцев. Это будет первый проект на территории Львовской области такого образца.

Для реализации город получил первую благотворительную помощь от федеральной немецкой компании GIZ, которая помогает Украине по поручению правительства Германии.

Строительство этого Народного дома началось еще в 2006 году, но по разным причинам его так и не закончили и готовность этого здания составляла 80-90%.

До войны здание планировали не только достроить, но и сделать более современным, комфортным. Планировалось разместить там культурные и образовательные организации.

Сейчас решили отдать здание для более насущных потребностей - обеспечить жильем вынужденно перемещенных украинцев. Общая площадь этого здания - 1357,4 кв.м.

"Речь идет о возможности обустройства достойных условий для одновременного проживания от 70 до 150 человек (прежде всего матерей с детьми). В доме есть 17 комнат по 20 кв.м, одна комната 78 кв. м, одно помещение 205 кв. м (здесь можно обустроить место для отдыха, столовую и кухню).

Без существенных перепланировок можно обустроить 8 душевых и 10 туалетных кабин, 2 комнаты для стирки и сушки одежды. Что важно, в доме можно установить паллетный котел", – подчеркнул директор департамента городской агломерации ЛГС Юрий Лукашевский.

Для введения в эксплуатацию в бюджете Львова планировали выделить около 8 млн гривен, но в условиях войны для города эта сумма стала неподъемной. Благотворительная помощь поможет на 50% перекрыть необходимые расходы на перепланировку и завершение строительства.

После победы Народный дом снова отдадут под запланированные потребности - различные секции и кружки, ЦНАП, офисы.