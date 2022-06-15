Як виглядає нове модульне містечко для переселенців під Львовом з будиночками за 10 тисяч євро

Модульне містечко для переселенців називається Leo States, і розташоване в селі Хоросно Солонківської громади, всього за 15 кілометрів від Львова. Це вже п'яте містечко в області: інші розташовані у Львові в Стрийському парку, на вулиці Пулюя і на Сихові, і ще одне зводять біля Яворова.

Вже готові 10 будинків Leo States, а пізніше побудують ще 100, 250 і 350.

Вже готовий перший квартал у модульному містечку Leo States для ВПО біля Львова (фото: скріншот з відео)

У кожному будиночку є:

2 двоповерхові ліжка з ковдрами, подушками і постільною білизною,

шафи-пенали, і навіть деякі продукти,

холодильник,

телевізор,

є кухонний куточок з електроплитою і посудом, столом зі стільцями,

власний санвузол з умивальником, душовою кабіною, унітазом, пральною машиною та бойлером.

Будинки в модульному містечку для переселенців Leo States біля Львова укомплектовані всім необхідним (фото: скріншот з відео)

Загальна площа будинку 15 квадратних метрів, всі будівлі в містечку однакові, на території також сконструйована невелика дитячий майданчик, лавочки та барбекю для відпочинку на свіжому повітрі.

Як зазначив керівник Leo States Станіслав Луцкович, перші 10 будиночків першого кварталу були побудовані всього за один місяць. Один будиночок з усім необхідним меблюванням, обладнанням та підключенням до мереж коштує майже 10 тисяч євро.

Унікальне модульне містечко для переселенців розташоване за 15 км від Львова (фото: скріншот з відео)

Всім проектом і його фінансуванням займаються благодійні організації, фонди та волонтери. Зараз вже вдалося зібрати близько 400 тисяч євро.

"Кожен місяць можемо видавати під поселення від 10 до 50 таких будинків, які ми виробляємо в Туреччині", - розповів Луцкович.

Відео: як виглядає модульне містечко для переселенців Leo States недалеко від Львова