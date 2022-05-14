ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бородянке откроют модульный городок для беженцев

Новина українською →
Бородянка , Суббота 14 мая 2022 05:58
В Бородянке откроют модульный городок для беженцев Фото: в Бородянке откроют модульный временный городок (t.me/ermaka202)
Автор: Роман Мирончук

В Бородянке Киевской области в ближайшее время откроют модульный временный городок для жителей, которые лишились жилья в результате российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, модульный городок будет состоять из 4 комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

В настоящее время идут работы по сбору модулей. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. 16 мая запланирована установка всех 4 комплексов

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

"Очень многие жители Киевской области потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача - обеспечить людей временным жильем. Модульные городки - оптимальный вариант на то время пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов", - заявил Павлюк.

Он также добавил, что аналогичные проекты можно будет реализовать и в других населенных пунктах, которые пострадали от оккупантов. Сейчас рассматривается эта возможность.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для жителей Ирпеня построят новый ЖК на 1000 квартир с укрытием.

Мы также писали о том, как выглядит модульный городок для переселенцев во Львове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Беженцы
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС