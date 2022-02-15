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Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Автор: Styler

Олег Псюк из группы KALUSH Orchestra уже долгое время встречается со своей девушкой Александрой Билобров, с которой познакомился 1 марта 2021 года.

Как выглядит избранница популярного украинского рэпера - смотрите в материале Styler ниже.

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Видно, что 27-летний Олег очень любит свою девушку, которой 21 год. На одном из своих выступлений он попросил зал всем вместе поздравить его любимую с днем рождения.

Александра не ожидала такого, и написала в Instagram, что о таком дне рождении даже мечтать не могла.

"Спасибо всем за теплые поздравления, и за то, что делаете меня такой счастливой! Олег, безгранично тебя люблю. Спасибо, за все, что ты делаешь для меня, я очень ценю это", - написала она.

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Под одним из совместных фото, Александра также поздравила рэпера с днем рождения и написала, что он очень много значит для нее.

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

"С появлением тебя в моей жизни все стало иначе…спокойнее, увереннее и с мнением "ну наконец, я тебя нашла". Горжусь твоими достижениями, творчеством, талантом и умением убеждать (ты знаешь, о чем я). Да и вообще твоими взглядами на жизнь, стремлением к лучшему, супер заряженными мечтами и целями", - отметила девушка.

Она также добавила, что всегда будет рядом и всегда будет поддерживать своего любимого и заботиться о нем.

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Напомним, группа KALUSH Orchestra приняла участие в финале Нацотбора на Евровидение 2022. После победы Алины Паш в группе решили подготовить петицию на имя президента Украины, поскольку считают, что подсчеты велись не справедливо.

Мы также писали о том, что Алина Паш может не поехать на Евровидение. Государственная пограничная служба Украины проверит, законно ли певица посещала Крым в 2015 году.

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