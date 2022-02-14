Алина Паш может не поехать на Евровидение: названа причина

Скандал с Алиной Паш, которая выиграла Нацотбор на Евровидение 2022 , набирает обороты. В "Суспільном" сообщили, что пока не будут подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе Евровидение с победительницей Национального отбора.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте " Суспільного ".

Соглашение не будет подписано до тех пор, пока в Государственной пограничной службе Украины не дадут ответ на запрос о пересечении границы Украины Алиной Паш. Есть основания полагать, что ее справка была подделана.

Перед Нацотбором подлинность справки не подтвердили

Выяснилось, что при проверке документов перед проведением конкурса "Суспільне" не получило ответа от Государственной пограничной службы по поводу пересечения границы, так как такие данные являются конфиденциальными.

А согласно правилам Нацотбора на участие в Евровидение 2022 участники отбора обязаны были гарантировать, что не выступали на территории РФ и на оккупированных территориях после 15 марта 2014 года - не совершали концертную деятельность, выступления, не участвовали в любых публичных или частных мероприятиях, организованными любыми хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны агрессора, в Крыму или на другой оккупированной территории.

А также не планирует осуществлять такие выступления до, во время Нацотбора и до даты Евровидение 2022 включительно.

Что представила Паш в качестве доказательства

Алина Паш предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса. В 2015 году она выступала в Крыму, но это было частное мероприятие, а границу она пересекала со стороны Украины.

Она предоставила документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.

Справка может быть подделкой

Однако после проведения Нацотбора к "Суспільному" обратился активист Сергей Стерненко. Он утверждает, что документ Алины Паш - подделка.

"У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе в 2015 году Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", - написал Стерненко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что артистка вылетела из Киева в Москву 11 августа 2015 года, а вернулась в Украину 14 августа 2015 года тем же путем - самолетом.

И таким образом, она попала в оккупированный Крым с помощью авиаперелета внутренними российскими авиалиниями. Тем самым - нарушила правила пересечения государственной границы Украины и правила Нацотбора.

Кроме того, Алина Паш еще и нарушила закон Украины - она подделала документы, а это уголовное правонарушение.

Как отреагировали в "Суспільном"

"В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественное обращается в ГНСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

Общественное не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе Евровидение с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов", - сказано в сообщении.