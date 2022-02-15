Як виглядає кохана дівчина Олега Псюка з KALUSH: яскраві фото

Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Видно, що 27-річний Олег дуже любить свою дівчину, якій 21 рік. На одному зі своїх виступів він попросив зал всім разом привітати його кохану з днем народження.

Олександра не очікувала такого, і написала в Instagram, що про такий день народження навіть мріяти не могла.

"Спасибі всім за теплі привітання, і за те, що робите мене такою щасливою! Олег, безмежно тебе люблю. Спасибі, за все, що ти робиш для мене, я дуже ціную це", - написала вона.

Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Під одним зі спільних фото, Олександра також привітала репера з днем Народження і написала, що він дуже багато значить для неї.

Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

"З появою тебе в моєму житті все стало інакше ... спокійніше, впевненіше і з думкою "ну нарешті, я тебе знайшла". Пишаюся твоїми досягненнями, творчістю, талантом і вмінням переконувати (ти знаєш, про що я). Та й взагалі твоїми поглядами на життя, прагненням до кращого, супер зарядженими мріями і цілями", - зазначила дівчина.

Вона також додала, що завжди буде поруч і завжди підтримуватиме свого коханого і піклуватиметься про нього.

Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)