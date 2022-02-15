Як виглядає кохана дівчина Олега Псюка з KALUSH: яскраві фото

Олег Псюк з групи KALUSH Orchestra вже довгий час зустрічається зі своєю дівчиною Олександрою Білобров, з якою познайомився 1 березня 2021 року.
Як виглядає обраниця популярного українського репера - дивіться в матеріалі Styler нижче.
Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)
Видно, що 27-річний Олег дуже любить свою дівчину, якій 21 рік. На одному зі своїх виступів він попросив зал всім разом привітати його кохану з днем народження.
Олександра не очікувала такого, і написала в Instagram, що про такий день народження навіть мріяти не могла.
"Спасибі всім за теплі привітання, і за те, що робите мене такою щасливою! Олег, безмежно тебе люблю. Спасибі, за все, що ти робиш для мене, я дуже ціную це", - написала вона.
Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)
Під одним зі спільних фото, Олександра також привітала репера з днем Народження і написала, що він дуже багато значить для неї.
Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)
"З появою тебе в моєму житті все стало інакше ... спокійніше, впевненіше і з думкою "ну нарешті, я тебе знайшла". Пишаюся твоїми досягненнями, творчістю, талантом і вмінням переконувати (ти знаєш, про що я). Та й взагалі твоїми поглядами на життя, прагненням до кращого, супер зарядженими мріями і цілями", - зазначила дівчина.
Вона також додала, що завжди буде поруч і завжди підтримуватиме свого коханого і піклуватиметься про нього.
Дівчина Олега Псюка з KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)
Нагадаємо, гурт KALUSH Orchestra взяв участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Після перемоги Аліни Паш в гурті вирішили підготувати петицію на ім'я президента України, оскільки вважають, що підрахунки велися не справедливо.
Ми також писали про те, що Аліна Паш може не поїхати на Євробачення. Державна прикордонна служба України перевірить, чи законно співачка відвідувала Крим у 2015 році.