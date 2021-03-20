Выглядит как издевательство: украинцы за вакцинацию "разнесли" известного писателя

О вакцинации Сергей Жадан рассказал на личных страницах в социальных сетях. Поэт опубликовал фото, сделанное во время процедуры в кабинете врача, и призвал украинцев делать прививки от коронавируса, если они имеют такую возможность.

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность", – лаконично написал писатель.

Сергей Жадан вакцинировался (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Реакция сети на вакцинацию Сергея Жадана

Украинцы в комментариях сетуют, что дозы, которых не хватает старикам, достаются здоровым и молодым знаменитостям, которые "работают на камеру".

Вы меня извините, но вот это вакцинирование избранных под камеры и фото, просто отвратно. Когда беременные, старики, астматики и прочие группы риска днем с огнем не могут найти и получить вакцину, это демонстративное легкое и непринужденное вакцинирование здоровых, молодых и, зачастую, не бедных людей выглядит как издевательство. Не ожидала увидеть Сергея в этой компании.

Несмотря на уважение к творчеству и личности, я подписываюсь под каждым комментарии, что это фото как издевательство, потому что моя мать с легочной болезнью является пожилой женщиной и воспитательницей, будет ждать очень долго пока всем селебрити сделают остаточные дозы. Где адекватная логистика в этой стране! Мы бы сделали, и где возможность у простых смертных!

Вот так на камеру курвлятся уже бывшие моральные авторитеты.

Очень хочется, но лет через 5 ближайшая дата для меня.

Вы врач или военнослужащий? К какой категории относитесь?

Если честно, такой совет выглядит несколько издевательски. Ведь для простых смертных вакцина недоступна.

С удовольствием, лет через 20, как я понимаю…



Скриншоты (facebook.com/serhiy.zhadan)