Выглядит как издевательство: украинцы за вакцинацию "разнесли" известного писателя

В Украине для добровольной вакцинации нужно становиться в очередь, пребывание в которой нередко составляет длительный срок. При этом знаменитости, по мнению украинцев, получают вакцину "по блату". Известный украинский писатель Сергей Жадан также сделал инъекцию, после чего нарвался на критику фанатов.
Дискуссия разгорелась под фото Сергея Жадана в Facebook.
О вакцинации Сергей Жадан рассказал на личных страницах в социальных сетях. Поэт опубликовал фото, сделанное во время процедуры в кабинете врача, и призвал украинцев делать прививки от коронавируса, если они имеют такую возможность.
"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность", – лаконично написал писатель.
Сергей Жадан вакцинировался (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Украинцы в комментариях сетуют, что дозы, которых не хватает старикам, достаются здоровым и молодым знаменитостям, которые "работают на камеру".
Скриншоты (facebook.com/serhiy.zhadan)
Согласно опросам, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.
Также мы писали, что по данным опроса КМИС, в середине марта только треть украинцев (33%) готовы делать прививки от COVID-19. В то же время 61% респондентов не готовы, а 6% - колеблются.