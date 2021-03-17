Украинцы одобряют первоочередную СOVID-вакцинацию политиков

Украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.

В то же время 25% негативно относятся к первоочередной вакцинации публичных лиц, и 27% относительно политиков. Разница между отношением к вакцинации публичных лиц и политиков незначима.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 10 по 12 марта 2021 2014 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.