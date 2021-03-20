Виглядає як знущання: українці за вакцинацію "рознесли" відомого письменника

В Україні для добровільної вакцинації потрібно ставати у чергу, перебування в якій нерідко становить тривалий термін. При цьому знаменитості, на думку українців, отримують вакцину "по блату". Відомий український письменник Сергій Жадан також зробив ін'єкцію, після чого нарвався на критику фанатів.
Дискусія розгорілася під фото Сергія Жадана у Facebook.
Про вакцинацію Сергій Жадан розповів на особистих сторінках в соціальних мережах. Поет опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, і закликав українців робити щеплення від коронавіруса, якщо вони мають таку можливість.
"Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість", – лаконічно написав письменник.
Сергій Жадан вакцинувався (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Українці в коментарях нарікають, що дози, яких не вистачає людям похилого віку, дістаються здоровим і молодим знаменитостям, які "працюють на камеру".
Скріншоти (facebook.com/serhiy.zhadan)
Згідно з опитуваннями, українці схвально ставляться до того, що публічні особи та політики вакцинуються проти COVID-19 першими. Вважають, що це правильно щодо публічних осіб, 45% респондентів, щодо політиків - 42%.
Також ми писали, що за даними опитування КМІС, у середині березня лише третина українців (33%) готові робити щеплення від COVID-19. Водночас 61% респондентів не готові, а 6% - вагаються.