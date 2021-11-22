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Как выглядит дом Анастасии Приходько под Киевом: крытый бассейн и беседка для барбекю

Автор: Анна Шиканова

Певица Анастасия Приходько показала, как выглядит ее дом в вип-поселке за Кольцевой дорогой – на Крюковщине. Артистка пригласила домой съемочную группу на закрытую вечеринку с гостями и сняла клип.

Как выглядит дом украинской певицы и где он находится, рассказали в программе "Викриття" на телеканале Live.

Недавно Анастасия Приходько сняла клип в собственном особняке под Киевом. Она устроила вечеринку, на которой были замечены травести-дива Монро, телеведущая Елена Филонова, комик дядя Жора, эпатажный тиктокер и визажист Олег Макшуковский и другие.

Дом Приходько находится в вип-поселке Крюковщина, за Кольцевой дорогой. Этот поселок облюбовали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

По документам, участок оформлен на Анастасию Приходько и был куплен еще в 2018 году. Почти сразу после покупки на территории начали возводить дом.

Сейчас на 6 сотках стоит двухэтажный коттедж в английском стиле, компактный и аккуратный. На территории нет ничего лишнего.

Особняк Анастасии Приходько

Перед входом только полянки, парковочное место и качели из лозы в форме коконов.

На заднем двое есть крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков и игровые площадки для детей: песочница, горка, батут.

Сам дом имеет 200 квадратных метров, и он очень просторный. Для каждого члена семьи артистки есть достаточно места: для непубличного мужа Александра, дочери Наны от первого брака и сыновей Гордея и Луки – от второго.

Особняк Анастасии Приходько

В доме есть и домашние животные: пятнистый кот и собака редкой породы Канарский дог по кличке Голда.

Как рассказывала Приходько в интервью, интерьер наперекор себе и мужу, сделали в светлых оттенках. Хотя оба любят темные цвета. И она задумывается о новом проекте, где сделает все по своему вкусу.

На сайтах недвижимости подобный особняк сейчас ценится в 6-7 миллионов гривен. И цена зависит от качества ремонта.

Особняк Анастасии Приходько

Среди соседей у Приходько - певец Монатик, Надя Дорофеева и Дантес, хореограф Алена Шоптенко, а также Джамала.

Как выглядит дом Анастасии Приходько под Киевом

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит особняк Таисии Повалий в Киеве.

А также рассказывали о том, что Анастасия Приходько впервые рассказала, как бросила курить.

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Анастасия Приходькодом