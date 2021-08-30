Особняк в три этажа с огромными колоннами: как выглядит дом Таисии Повалий в Киеве

Таисия Повалий владеет не одним домом. Уже почти 10 лет певица не скрывает, что у нее есть вилла в Испании. В 2019 году она вместе с мужем-продюсером Игорем Лихутой расширили владения возле курортного города Аликанте и купили соседний особняк.

Однако в Украине у нее есть дом, где живут ее родные. После гастролей и поездок Таисия Повалий спешит вернуться в этот особняк на Петропавловской Борщаговке. Как выглядят ее апартаменты в Украине, показали в сюжете программы " Викриття " на телеканале Live.

Усадьба Таисии Повалий находится на Петропавловской Борщаговке, среди обычных дач, недалеко от Кольцевой дороги Киева.

Скромный дом мамы артистки Нины Даниловны превратили в настоящий особняк. Таисия Повалий построила этот дом в хоромы на два крыла. Особняк стал в несколько раз больше и имеет три этажа. У каждой из женщин есть собственное крыло и отдельный вход, поэтому между ними не возникает споров о том, кто будет хозяйкой на кухне.

Как выглядит дом Таисии Повалий на Борщаговке

Как признается Таисия Повалий, конфликты возникают только на тему огорода. Мама артистки хотела бы засадить все пространство картофелем и помидорами, а сама певица предпочитает зеленую траву и цветы.

Кроме того, Повалий переживает за здоровье своей матери, когда та долго возится на грядках. Ей оставили место для огорода на заднем дворе.

Сам дом напоминает особняк из сериала "Санта-Барбара", так как два крыла соединяет открытый коридор с арками. Как признается Повалий, на такое дизайнерское решение ее вдохновил не сериал, а поездка в Грецию.

20 лет назад она посетила эту страну и вдохновилась покрасить свой дом в бело-голубые цвета, поставить вазы и скамейки во дворе. Арки она хотела украсить занавесками, но Нина Даниловна предпочла украсить колонны розами.

Как выглядит особняк Таисии Повалий на Борщаговке