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Як виглядає будинок Анастасії Приходько під Києвом: критий басейн і альтанка для барбекю

Автор: Анна Шиканова

Співачка Анастасія Приходько показала, як виглядає її будинок у віп-селищі за Кільцевою дорогою – на Крюківщині. Артистка запросила додому знімальну групу на закриту вечірку з гостями та зняла кліп.

Як виглядає будинок української співачки та де він знаходиться, розповіли в програмі "Викриття"на телеканалі Live.

Нещодавно Анастасія Приходько зняла кліп у власному особняку під Києвом. Вона влаштувала вечірку, на якій були помічені травесті-діва Монро, телеведуча Олена Філонова, комік дядя Жора, епатажний тіктокер і візажист Олег Макшуковський та інші.

Будинок Приходько знаходиться у віп-селищі Крюківщина, за Кільцевою дорогою. Це селище облюбували багато зірок українського шоу-бізнесу.

За документами, ділянка оформлена на Анастасію Приходько і була куплена ще у 2018 році. Майже відразу після покупки на території почали зводити будинок.

Зараз на 6 сотках стоїть двоповерховий котедж в англійському стилі, компактний і акуратний. На території немає нічого зайвого.

Маєток Анастасії Приходько

Перед входом тільки галявини, паркувальне місце і гойдалки з лози у формі коконів.

На задньому дворі є критий басейн, альтанка для барбекю, тераса для сніданків та ігрові майданчики для дітей: пісочниця, гірка, батут.

Сам будинок має 200 квадратних метрів, і він дуже просторий. Для кожного члена сім'ї артистки є достатньо місця: для непублічного чоловіка Олександра, дочки Нани від першого шлюбу і синів Гордія і Луки – від другого.

Маєток Анастасії Приходько

У будинку є і домашні тварини: плямистий кіт і собака рідкісної породи Канарський дог на прізвисько Голда.

Як розповідала Приходько в інтерв'ю, інтер'єр наперекір собі та чоловікові, зробили у світлих відтінках. Хоча обидва люблять темні кольори. І вона замислюється про новий проєкт, де зробить все на свій смак.

На сайтах нерухомості подібний особняк зараз цінується в 6-7 мільйонів гривень. І ціна залежить від якості ремонту.

Маєток Анастасії Приходько

Серед сусідів у Приходько - співак Монатік, Надя Дорофєєва і Дантес, хореограф Олена Шоптенко, а також Джамала.

Як виглядає будинок Анастасії Приходько під Києвом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає особняк Таїсії Повалій у Києві.

А також розповідали про те, що Анастасія Приходько вперше розповіла, як кинула палити.

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Анастасія Приходькодом