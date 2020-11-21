Как выглядела доисторическая акула, которая жила 300-400 миллионов лет назад (фото)

Ученые восстановили внешность доисторической акулы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследователи показали, как могла выглядеть акула, которая жила 300-400 миллионов лет назад

Некоторые, если не все первые акулы, жившие 300-400 миллионов лет назад, не только опускали нижние челюсти вниз, но и поворачивали их наружу, когда открывали рот. Палеонтологи из Цюрихского и Чикагского университетов показали, как выглядел хищник, используя компьютерную томографию и 3D-печать. Об этом пишет Science Tech Daily.

Многие современные акулы имеют два ряда грозных острых зубов. Их легко заметить, если хищник слегка приоткрывает челюсть. Но так было не всегда. Зубы у предков современных хрящевых рыб (Chondrichthyes), к которым относятся акулы, скаты и химеры, отрастали медленнее.

Старые, мелкие и изношенные зубы акул располагались вертикально во рту, в то время как более молодые и большие зубы располагались под наклоном в сторону языка и, таким образом, были невидимы, когда рот был закрыт.

Палеонтологи Цюрихского университета, Чикагского университета и Центра биоразнообразия "Натуралис" в Лейдене (Нидерланды) в настоящее время изучили структуру и функцию этой своеобразной челюстной конструкции на базе челюсти предка Chondrichthyes, которой насчитывается 370 миллионов лет. С помощью компьютерной томографии исследователи смогли не только реконструировать челюсть, но и распечатать ее в виде трехмерной модели. Это позволило им смоделировать и протестировать механику челюсти.

Как выглядела доисторическая акула (изображение: Christian Klug, UZH)

В процессе исследования они обнаружили, что в отличие от человеческой, обе стороны нижней челюсти акулы не срослись посередине. Это позволило животным не только опустить половину челюсти вниз, но и автоматически повернуть обе стороны наружу.

"Благодаря этому вращению молодые, большие и острые зубы, которые обычно указывали на внутреннюю полость рта, приводились в вертикальное положение. Благодаря этому животным было легче протыкать свою добычу. Благодаря вращению внутрь зубы затем выталкивали добычу глубже в буккальное пространство, когда челюсти закрывались", - объясняет первая автор Линда Фрей.

Этот механизм не только обеспечивал использование больших, обращенных внутрь зубов, но и позволял животным участвовать в так называемом всасывающем кормлении.

"Великолепно сохранившаяся окаменелость, которую мы исследовали, является уникальным образцом", - говорит палеонтолог и последний автор исследования Кристиан Клюг.

Он и его команда считают, что описанный тип челюстного сустава сыграл важную роль в палеозойскую эру. Однако при все более частой замене зубов этот тип со временем устарел и сменился более сложными челюстями современных акул и скатов.

Напомним, что не так давно в Египте украинская семья сильно пострадала от нападения акулы. Хищник откусил мальчику руку. Также известно о еще двух пострадавших.

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