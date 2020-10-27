В Египте 12-летний украинец лишился руки из-за акулы: оказалось, что там кормили рыб

В Египте на курорте акула напала на украинцев (коллаж: РБК-Украина)

В Египте на популярном курорте мальчику из Украины акула откусила руку

На египетском курорте Шарм-ель-Шейх акула атаковала украинцев во время сноркелинга (погружения с аквалангом). Пострадали женщина, ребенок и их инструктор. 12-летний мальчик лишился руки ниже локтя. Теперь же выяснились неожиданные подробности страшного инцидента.

Трагедия произошла в заповеднике Рас-Мохаммед. Что известно о состоянии украинской семьи, говорится в сюжете ТСН.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Мама и инструктор, что также стали жертвами акулы, чувствуют себя лучше. Ребенка готовят к очередной операции.

Семья купила экскурсию на яхте со сноркелингом. У туропетара говорят, что такие погружения в регионе запрещены уже год. И их клиенты купили услугу у местного агентства.

В месте, где случилось нападение, никто не ныряет. Лодки приплывают туда, чтобы кормить рыб. Именно это могло привлечь акул, считают эксперты. Теперь там ограничена работа пляжей, а специалисты проверяют береговую линию.

Ведь в 2010-м в Шарм-ель-Шейхе произошла серия атак акул. Тогда пострадало четверо людей - украинец и россияне тогда получили травмы, а немка - погибла. Среди версий говорилось о слишком теплой воде, которая привлекла акул, либо о человеческой деятельности - дайверы часто подкармливали рыб.

В Египте на курорте акула напала на украинцев (видео: ТСН)

Напомним, что на курорте в Египте во время сноркелинга пострадал 12-летний ребенок из Украины, его мать и инструктор. Они сейчас находятся на лечении в Египте, а в Государственном агентстве по развитию туризма Украины винят местных туроператоров, которые продают экстремальные туры.