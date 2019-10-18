Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото

Як офіс президента України виглядав до Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Будівлю Офісу президента було побудовано радянським архітектором Сергієм Григор'євим

Історична будівля на Банковій, 11, де нині розташований Офіс президента України, не завжди був робочим місцем перших осіб. Але будівля з колонами на київських пагорбах завжди мала особливе історичне значення. Як виглядав дім на Банковій до народження Володимира Зеленського, і хто займав його з моменту спорудження, - в матеріалі Styler.

Сучасна будівля з колонами була зведена в період з 1936 по 1939 рік групою харківських архітекторів, яку очолив Сергій Григор'єв. Тоді це була будівля штабу Київського особливого військового округу (КОВО), а вулиця називалася Орджонікідзе. Загальна площа становить 22 тисячі 232 квадратних метра.

ЦК Компартії України, вулиця Орджонікідзе, липень 1947 рік

Раніше на цьому місці був Генеральний штаб армії Української Народної Республіки (1918), а у часи гетьмана Скоропадського - Генштаб армії Української держави.

Після захоплення Києва нацистами у будівлі розмістили Гітлерівську адміністрацію (Генералкомісаріат), а вулицю перейменували в Бісмаркштрассе.

Гітлерівська адміністрація, Бісмаркштрассе, 1941 рік

Після визволення Києва в 1944 році і до здобуття незалежності в будівлі знаходився Центральний комітет Компартії України.

Варто відзначити, що в свій час повз будівлю нинішнього Офіса президента ходив трамвай.

ЦК Компартії України, вулиця Орджонікідзе, 1976 рік

Адміністрація президента України була створена 13 грудня 1991 року Леонідом Кравчуком. А в 2005 році Віктор Ющенко перейменував орган у Секретаріат президента України. У 2010 році Янукович повернув йому колишню назву.

А в 2019 році Указом президента Володимира Зеленського № 417/2019 від 20 червня 2019 року було оголошено про перетворення Адміністрації президента України в Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення кількості співробітників.

Адміністрація президента України на Банковій, 11, після здобуття незалежності

До речі, вулиці Банковій, де в 30-х роках ХХ століття було зведено будівлю, вже 150 років. У 1870 році її проклали на території колишньої садиби генерала Федора Трепова. Свою назву вона отримала від Київського відділення державного банку Російської імперії.

До 1919 року вулиця змінювала назву на Царедарську і Треповську. А пізніше стала вулицею Орджонікідзе. У 1941 році нацисти стали називати її Бісмаркштрассе. Після визволення Києва у 1944 році їй повернули комуністичну назву Орджонікідзе. А з 1992 року і по нинішній час вона носить свою первісну назву - вулиця Банкова.