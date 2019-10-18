ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото

STYLERЖиття    18.10.2019 - 17:02
Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото
Як офіс президента України виглядав до Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Будівлю Офісу президента було побудовано радянським архітектором Сергієм Григор'євим

Історична будівля на Банковій, 11, де нині розташований Офіс президента України, не завжди був робочим місцем перших осіб. Але будівля з колонами на київських пагорбах завжди мала особливе історичне значення. Як виглядав дім на Банковій до народження Володимира Зеленського, і хто займав його з моменту спорудження, - в матеріалі Styler.

Сучасна будівля з колонами була зведена в період з 1936 по 1939 рік групою харківських архітекторів, яку очолив Сергій Григор'єв. Тоді це була будівля штабу Київського особливого військового округу (КОВО), а вулиця називалася Орджонікідзе. Загальна площа становить 22 тисячі 232 квадратних метра.

Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото

ЦК Компартії України, вулиця Орджонікідзе, липень 1947 рік

Раніше на цьому місці був Генеральний штаб армії Української Народної Республіки (1918), а у часи гетьмана Скоропадського - Генштаб армії Української держави.

Після захоплення Києва нацистами у будівлі розмістили Гітлерівську адміністрацію (Генералкомісаріат), а вулицю перейменували в Бісмаркштрассе.

Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фотоЯк виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото

Гітлерівська адміністрація, Бісмаркштрассе, 1941 рік

Після визволення Києва в 1944 році і до здобуття незалежності в будівлі знаходився Центральний комітет Компартії України.

Варто відзначити, що в свій час повз будівлю нинішнього Офіса президента ходив трамвай.

Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фотоЯк виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото

ЦК Компартії України, вулиця Орджонікідзе, 1976 рік

Адміністрація президента України була створена 13 грудня 1991 року Леонідом Кравчуком. А в 2005 році Віктор Ющенко перейменував орган у Секретаріат президента України. У 2010 році Янукович повернув йому колишню назву.

А в 2019 році Указом президента Володимира Зеленського № 417/2019 від 20 червня 2019 року було оголошено про перетворення Адміністрації президента України в Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення кількості співробітників.

Як виглядав Офіс президента до народження Зеленського: унікальні фото

Адміністрація президента України на Банковій, 11, після здобуття незалежності

До речі, вулиці Банковій, де в 30-х роках ХХ століття було зведено будівлю, вже 150 років. У 1870 році її проклали на території колишньої садиби генерала Федора Трепова. Свою назву вона отримала від Київського відділення державного банку Російської імперії.

До 1919 року вулиця змінювала назву на Царедарську і Треповську. А пізніше стала вулицею Орджонікідзе. У 1941 році нацисти стали називати її Бісмаркштрассе. Після визволення Києва у 1944 році їй повернули комуністичну назву Орджонікідзе. А з 1992 року і по нинішній час вона носить свою первісну назву - вулиця Банкова.

Українцям запропонували заробити на доносах: на скільки можна збагатитися Дали пограти: Зеленський розсмішив своїм відвідуванням латвійського сейму (відео)
Новини України Володимир ЗеленськийАдміністрація Президента УкраїниБанковая
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся