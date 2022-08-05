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Выезд мужчин за границу: юрист назвал проблемы, которые возникают у многодетных отцов и опекунов

Фото: Какие проблемы на границе возникают у многодетных отцов и опекунов (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

При выезде за пределы Украины могут возникнуть проблемы у многодетных отцов, опекунов и студентов. В пунктах пропуска им могут отказать в выезде по некоторым нюансам.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Многодетные отцы

Право выезда за пределы Украины имеют только те многодетные отцы, которые содержат своих детей. Особенно это касается мужчин, у которых дети от разных браков. Сам факт отцовства право выезда за границу не дает.

По словам адвоката, есть еще и человеческий фактор от пограничников - выезжаешь с документами, но без детей, то могут и не пропустить. И таких случаев было уже много.

Самое важное - нужны подтверждения: решение суда о содержании, свидетельства о рождении, другие документы. То есть, мужчина должен не просто доказать, что он отец троих детей и больше, а содержит всех своих детей.

Отцы, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка и более

Для выезда за границу таким мужчинам необходимо предоставить документ, которым установлено место проживания ребенка с отцом.

Это может быть решение суда, органа опеки и заботы, свидетельство о смерти матери ребенка или решение о лишении родительских прав матери.

Если же одинокий отец женился во второй раз, то он теряет статус одинокого отца. Тут важно установление факта проживания ребенка с отцом и повторный брак.

Опекун, который ухаживает за больным членом семьи

Для выезда таким мужчинам нужно заключение МСЕК или ЛКК о том, что человек нуждается в постоянном уходе. Без такого документа могут не выпустить даже с лежачим больным.

Если же опекун пытается выехать за границу без своего подопечного - могут не выпустить. Если опекун выезжает вместе с подопечным, но нет решения медкомиссии - не выпустят.

Выезд студентов на обучение

Приказ о зачислении на дневную форму, студенческий билет и другие подобные документы - это хорошо, но они не имеют юридической силы для выезда за границу.

Для пересечения границы нужен документ об отсрочке от военной службы на 6 месяцев (больше не предусмотрено законом).

То есть, студенту нужно пройти медкомиссию в военкомате, встать на учет и получить справку об отсрочке - как учащийся.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему некоторых студентов не выпускают за границу и что можно с этим сделать.

А еще писали о том, какие документы нужны украинцам для выезда за границу на авто.

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