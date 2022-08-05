Студентов не выпускают за границу. Что делать и куда обращаться

Ежедневно примерно 150 людям отказывают в выезде из Украины

Студенты иностранных учебных заведений подпадают под категорию тех, кому разрешают выезд из Украины во время военного положения. В то же время некоторые студенты жалуются, что им отказывают в выезде, даже якобы когда те предъявили все необходимые документы. Но в Госпогранслужбе говорят, что некоторые лица пытаются выдать себя за якобы студентов иностранных ВУЗов — таких людей пограничники передают полиции.

Что нужно студентам для выезда за границу и куда обращаться, если отказали в выезде - TRAVEL РБК-Украина расспросило экспертов.

"Некоторые выдают себя за студентов. Передаем их полиции" — ГПСУ

"Процент студентов, которым удается пересечь границу, чтобы попасть на обучение в иностранные учебные заведения, сейчас ничтожно мал", — рассказывает в своих видео в Instagram адвокат Андрей Ювченко из Черновцов. Он говорит, что такие отказы случаются часто, и к нему за юридической помощью из-за такой проблемы обратилось уже немало студентов.

По словам адвоката, на границе разворачивают многих из тех, кто выезжает на обучение в иностранные университеты. Он утверждает, что многих студентов разворачивают обратно на одном из пунктов пропуска, после чего те едут на другой пограничный пункт, но получают отказ и там — даже при предъявлении необходимых документов.

Впрочем, отдельной статистики отказов в пересечении границы студентам иностранных учебных заведений у Госпогранслужбы нет. Но ведомство фиксирует случаи, когда люди пытались выехать из Украины, выдавая себя за студентов западных университетов, говорит в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Фото: Ежедневно определенное количество людей не выпускают из Украины. Среди них — те, кто выдает себя за студентов иностранных ВУЗов — ГПСУ (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Есть общие правила пересечения границы, в том числе — ограничения, которые действуют на период военного положения. Мы контролируем их соблюдение. Конечно, бывают случаи, когда определенные лица пытаются представиться студентом вуза за рубежом и используют поддельные документы, с которыми хотят уехать за границу. Мы передаем таких лиц сотрудникам полиции для дальнейшего установления обстоятельств правонарушения и последующего привлечения их к ответственности", — рассказал он.

По словам спикера ГНСУ, ежедневно около 150 человек получают отказ в пересечении границы Украины.

"Большинство из них составляют мужчины — граждане Украины, которые подпадают под ограничения относительно пересечения государственной границы Украины. Среди них есть те, кто в том числе пытается себя выдать за тех, кто якобы учится в ВУЗе за рубежом", — добавил Андрей Демченко.

Можно пытаться пересечь границу, только если у вас все документы подлинные и не поддельные. Иначе есть "риск попасть не на студенческую скамью, а на другую", обращает внимание и адвокат Андрей Ювченко.

Фото: Первое, что следует проверить до пересечения границы – это наличие всех документов (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Как выехать за границу студентам: список документов

Выезд из Украины во время военного положения запрещается студентам, которые учатся в украинских университетах. Но разрешается тем, кто учится в иностранных ВУЗах, говорится на сайте Госпогранслужбы. Там перечисляют список документов, которые нужны для выезда:

студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы обучения лица в зарубежном ВУЗе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за рубежом по дневной или дуальной формам получения образования.

Также для выезда студента нужен загранпаспорт, а подтверждением обучения в зарубежном ВУЗе может быть студенческий билет, справка из учебного заведения, вызов на учебу или документ, который подтверждает право на временное проживание в стране в связи с учебой. Также - контракт, квитанция об оплате за обучение, говорит РБК-Украина управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

"Поэтому первое, что следует проверить до пересечения границы – это наличие всех документов. В справке военный комиссар отмечает информацию о разрешении на убытие за границу того или иного лица с целью продолжения обучения. В военно-учетном документе должна быть запись об отсрочке по определенному основанию.

А поскольку студентам-мужчинам, которые учатся в украинских ВУЗах, но имеют такое предписание в ВОД, запрещен выезд за пределы территории Украины, то пограничникам важно увидеть также документы с иностранного университета с переводом, которые докажут инспектору в пункте пропуска, что человек отправляется за пределы страны именно с целью продолжения/начала обучения в европейском ВУЗе", — объясняет специалист.

Фото: Отказ в выезде из Украины можно обжаловать - в виде письма Госпогранслужбе или подав иск в суд (Getty Images)

По словам Игоря Ясько, документы необходимо сделать в двух экземплярах - один для территориального центра комплектования и социальной поддержки, второй комплект будет нужен на границе. В документах об обучении обязательно должна быть указана форма обучения: дневная или дуальная.

Что делать, если студенту отказали в выезде за границу

Если вам отказали в выезде за границу и вы считаете такое решение пограничника неправомерным, его можно обжаловать, говорит адвокат Андрей Ювченко.

"Алгоритм обжалования отказа студентами иностранных ВУЗов может быть такой. Студент обращается к пограничникам, желательно письменной жалобой на руководителя службы. Срок рассмотрения такой жалобы - до 30 суток. Также можно обжаловать, подав иск в суд. Срок рассмотрения в таком случае составляет 60 суток", — говорит он.

Однако специалисты предупреждают, что обжалование таких ситуаций в суде может затянуться на годы. И это обычно не решает ситуации, когда человеку надо выезжать за границу уже в ближайшее время. Поэтому главный совет в таком случае - заранее иметь при себе весь список необходимых для выезда документов, и правильно их оформить согласно всем требованиям.

Напомним, в ГПСУ рассказали, сколько россиян за месяц обратилось за визами на въезд в Украину.

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