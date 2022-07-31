Какие документы нужны украинцам для выезда за границу на авто: список

Фото: Как выехать за границу на авто из Украины (unsplash.com)

За пределы Украины разрешается выезжать на государственных номерных знаках

Какие документы нужны, если вы едете за границу из Украины на личном автомобиле?

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, что надо учитывать водителям, которые выезжают на авто за границу.

Какие документы нужны водителям, которые едут на личном авто

При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь следующие документы:

водительское удостоверение, которое соответствует международным стандартам;

свидетельство о регистрации транспортного средства — техпаспорт. Он должен содержать личную информацию, продублированную на латинице;

опознавательный знак Украины на самом автомобиле (UA);

государственный номерной знак на автомобиль.

Обратите внимание. В случае, если у вас нет индивидуального номерного знака, учитывайте, что он действует только на территории Украины, а за границу разрешается выезжать на государственных номерных знаках.

нужен также действительный договор международного страхования "Зеленая карта" (в соответствии со статьей 16 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств").

Фото: Что учитывать тем, кто выезжает на авто за границу? (unsplash.com)

Какие документы нужны тем, кто не является владельцем авто

Для выезда заграницу на автомобиле человеком, который не является владельцем авто, необходимо также иметь один из следующих документов:

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд заграницу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

При этом наличие техпаспорта на автомобиль для третьего лица обязательно.

"Если вы находитесь за границей, доверенность на вождение автомобиля можно оформить в посольстве/консульстве Украины или у нотариуса в стране пребывания (такая доверенность должна быть апостилированная, переведенная на украинский и заверена у украинского нотариуса). Присутствие лица, на которое оформляется доверенность, при этом необязательно", — поясняют в VisitUkraine.today.

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