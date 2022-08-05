Виїзд чоловіків за кордон: юрист назвав проблеми, які виникають у багатодітних батьків та опікунів

При виїзді за межі України можуть виникнути проблеми у багатодітних батьків, опікунів і студентів. У пунктах пропуску їм можуть відмовити у виїзді за деякими нюансами.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін.
Право виїзду за межі України мають тільки ті багатодітні батьки, які утримують своїх дітей. Особливо це стосується чоловіків, у яких діти від різних шлюбів. Сам факт батьківства право виїзду за кордон не дає.
За словами адвоката, є ще й людський фактор від прикордонників - виїжджаєш з документами, але без дітей, то можуть і не пропустити. І таких випадків було вже багато.
Найважливіше - потрібні підтвердження: рішення суду про утримання, свідоцтва про народження, інші документи. Тобто, чоловік повинен не просто довести, що він батько трьох дітей і більше, а утримує всіх своїх дітей.
Для виїзду за кордон таким чоловікам необхідно надати документ, яким встановлено місце проживання дитини з батьком.
Це може бути рішення суду, органу опіки та піклування, свідоцтво про смерть матері дитини або рішення про позбавлення батьківських прав матері.
Якщо ж самотній батько одружився вдруге, то він втрачає статус самотнього батька. Тут важливо встановлення факту проживання дитини з батьком і повторний шлюб.
Для виїзду таким чоловікам потрібно висновок МСЕК або ЛКК про те, що людина потребує постійного догляду. Без такого документа можуть не випустити навіть з лежачим хворим.
Якщо ж опікун намагається виїхати за кордон без свого підопічного - можуть не випустити. Якщо опікун виїжджає разом з підопічним, але немає рішення медкомісії - не випустять.
Наказ про зарахування на денну форму, студентський квиток та інші подібні документи - це добре, але вони не мають юридичної сили для виїзду за кордон.
Для перетину кордону потрібен документ про відстрочку від військової служби на 6 місяців (більше не передбачено законом).
Тобто, студенту потрібно пройти медкомісію у військкоматі, стати на облік і отримати довідку про відстрочку - як учень.
До речі, раніше ми розповідали про те, чому деяких студентів не випускають за кордон і що можна з цим зробити.
А ще писали про те, які документи потрібні українцям для виїзду за кордон на авто.