Не выдержала давления: Меган Маркл планирует покинуть страну

Меган Маркл, которая не по наслышке знает, что такое давление общественности и постоянно сталкивается с критикой в свой адрес, устала терпеть унижения. Видимо, у герцогини Сассекской лопнула последняя капля терпения.

Не так давно стало известно, что влюбленные решили покинуть Великобританию, чтобы переехать в Канаду. По мнению герцогов Сассекских, эта страна способна стать для них местом, где они смогут спокойно воспитывать Арчи и не отвлекаться на посторонние вещи.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Есть мнение, что этому поспособствовало давление со стороны журналистов, которое в какой-то момент стало чрезмерным. Куда бы не отправилась Маркл, к ней на хвост тут же садится штатный фотограф из какой-нибудь газеты. Этот факт очень сильно беспокоит королевскую семью и вынуждает предпринимать радикальные действия.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

Мы писали, что Меган Маркл показала стройные ноги на встрече со студентами в Африке.