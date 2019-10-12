Не витримала тиску: Меган Маркл хоче покинути країну

Меган Маркл, яка не з чуток знає, що таке тиск громадськості та постійно стикається з критикою на свою адресу, втомилася терпіти приниження. Мабуть, у герцогині Сассекскої лопнула остання крапля терпіння.

Не так давно стало відомо, що закохані вирішили покинути Великобританію, щоб переїхати до Канади. На думку герцогів Сассекських, ця країна здатна стати для них місцем, де вони зможуть спокійно виховувати Арчі і не відволікатися на сторонні речі.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Є думка, що цьому посприяв тиск із боку журналістів, який в певний момент став надмірним. Куди б не поїхала Маркл, до неї на хвіст тут же сідає штатний фотограф із якоїсь газети. Цей факт дуже сильно турбує королівську родину і змушує робити радикальні дії.

Нагадаємо, що Меган Маркл страждає через тиск, який чинять на неї постійні порівняння з Кейт Міддлтон.

Ми писали, що Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці.