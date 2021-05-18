Выбросившая паспорт украинка записала эмоциональное видео: "вы меня разрываете на куски!"
Украинка прокомментировала громкий скандал из-за видео, на котором она выбросила свой паспорт по причине не допуска с детьми на рейс в Стамбул. Кадры вызвали широкий резонанс, и теперь харьковчанка жалуется на резкую критику с угрозами в сети. Героиня кадров Людмила Чмулева решила расставить все точки над "і" в этой истории.
Женщина 18 мая записала видеообращение, в котором заявила, что кадры с выбрасыванием паспорта - фейк.
Украинка призывает пользователей интернета прекратить слать ей гневные сообщения с угрозами, и подчеркивает, что никто не знает, что на самом деле произошло в аэропорту, и какой стресс она пережила с семьей.
"Ребята, пожалуйста, остановитесь! Вы не знаете, какой вчера я стресс пережила на границе. Вы не понимаете, что вы делаете. Прекращайте мне угрожать... Вы, не зная, что на самом деле произошло, вы сейчас меня рвете на куски еще и с угрозами", - обратилась Людмила к украинцам.
Женщина пообещала в ближайшее время объяснить всю ситуацию, сделав официальное заявление, пока же просит "не делать ни с кого козла отпущения". При этом заверила, что скандальный ролик, на котором якобы выбросила свой паспорт и грубо ругала Украину, на самом деле был смонтирован, и в таком видео был распространен в СМИ.
Чмулева пообещала подать в суд на издание, которое распространило соответствующие кадры.
"Это видео фейковое. Это нарезки, которые сделаны с разных страниц. Я в любом случае булу подавать в суд на это издание, которое это опубликовало... Пожалуйста. Не зная, в чем суть дела, вы меня сейчас разрываете на куски", - возмущается харьковчанка.
Видео: украинка прокомментировала скандал из-за якобы выбрасывания паспорта
Реакция на скандал
Отметим, что после публикации ролика, на котором женщина эмоционально сетует на украинское законодательство, из-за чего не смогла с двумя детьми улететь на курорт в Турцию, при этом вместе с малышами выбрасывает паспорта, в сети последовала резкая реакция. В комментариях украинцы высказались об инциденте и единогласно пришли к мнению, что в этой ситуации очень жаль детей, которые копируют свою маму. Также юзеры "вычислили" героиню кадров и озвучили уверенность, что женщина вскоре будет извиняться за свой поступок.
Кроме того, в комментах можно встретить и более жесткие высказывания в адрес гражданки.
Фото: скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно под Одессой преподаватель назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".