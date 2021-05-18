Выбросившая паспорт украинка записала эмоциональное видео: "вы меня разрываете на куски!"

Украинка прокомментировала громкий скандал из-за видео, на котором она выбросила свой паспорт по причине не допуска с детьми на рейс в Стамбул. Кадры вызвали широкий резонанс, и теперь харьковчанка жалуется на резкую критику с угрозами в сети. Героиня кадров Людмила Чмулева решила расставить все точки над "і" в этой истории.

Украинка призывает пользователей интернета прекратить слать ей гневные сообщения с угрозами, и подчеркивает, что никто не знает, что на самом деле произошло в аэропорту, и какой стресс она пережила с семьей.

"Ребята, пожалуйста, остановитесь! Вы не знаете, какой вчера я стресс пережила на границе. Вы не понимаете, что вы делаете. Прекращайте мне угрожать... Вы, не зная, что на самом деле произошло, вы сейчас меня рвете на куски еще и с угрозами", - обратилась Людмила к украинцам.

Женщина пообещала в ближайшее время объяснить всю ситуацию, сделав официальное заявление, пока же просит "не делать ни с кого козла отпущения". При этом заверила, что скандальный ролик, на котором якобы выбросила свой паспорт и грубо ругала Украину, на самом деле был смонтирован, и в таком видео был распространен в СМИ.

Чмулева пообещала подать в суд на издание, которое распространило соответствующие кадры.

"Это видео фейковое. Это нарезки, которые сделаны с разных страниц. Я в любом случае булу подавать в суд на это издание, которое это опубликовало... Пожалуйста. Не зная, в чем суть дела, вы меня сейчас разрываете на куски", - возмущается харьковчанка.

Видео: украинка прокомментировала скандал из-за якобы выбрасывания паспорта

Реакция на скандал

Отметим, что после публикации ролика, на котором женщина эмоционально сетует на украинское законодательство, из-за чего не смогла с двумя детьми улететь на курорт в Турцию, при этом вместе с малышами выбрасывает паспорта, в сети последовала резкая реакция. В комментариях украинцы высказались об инциденте и единогласно пришли к мнению, что в этой ситуации очень жаль детей, которые копируют свою маму. Также юзеры "вычислили" героиню кадров и озвучили уверенность, что женщина вскоре будет извиняться за свой поступок.

Кроме того, в комментах можно встретить и более жесткие высказывания в адрес гражданки.

Фото: скрин комментариев