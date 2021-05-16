ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Одессой преподаватель назвал украинский языком "оккупантов и фашистов"

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 16 мая 2021 18:41
Под Одессой преподаватель назвал украинский языком "оккупантов и фашистов" Коллаж РБК-Украина: языковой скандал
Автор: Styler

В Черноморске Одесской области разгорелся языковой скандал. Преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".

Об этом сообщают "Факты".

Такое заявление в адрес украинского языка он сделал в Facebook во время обсуждении новых правил государственного языка.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написал Макаренко.

Под Одессой преподаватель назвал украинский языком &quot;оккупантов и фашистов&quot;

Скриншот с Facebook

В комментариях журналистам замдиректора по образовательной работе колледжа Наталья Федорова отметила, что в учебном заведении не будут терпеть такие высказывания преподавателя.

Федорова заявила, что проведут беседу с детьми в группах, в которых преподает Макаренко. Таким образом хотят выяснить, не пропагандирует ли преподаватель ненависть к украинскому языку.

Отметим, что скандал набрал обороты и вышел за пределы региона. Активисты сообщили об этом случае уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю и оставили жалобу на правительственной "горячей линии".

Напомним, в Одессе в магазине одежды разгорелся языковой скандал. Женщина назвала украинский "говяжим языком". Все началось с того, что продавец отказалась обслуживать покупательницу на русском языке.

Мы также писали о том, что тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык. Арбитр таким образом наказал тренера клуба "Львов" Виталия Шумскому после того, как он попросил обращаться к нему на украинском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Одесса скандал
LITE
Лайфхак года: Лилия Ребрик поделилась секретом идеального отдыха с детьми
Лайфхак года: Лилия Ребрик поделилась секретом идеального отдыха с детьми