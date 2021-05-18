Всплыли новые детали об украинке, выбросившей паспорт: ждем видео с извинениями

Видео с женщиной из Харьковской области, которая выбросила свой паспорт , из-за того, что ее с детьми не пустили на рейс в Стамбул, вызвало большой резонанс в сети. В ролике разгневанная женщина ругает Украину, ее примеру следуют дети.

Пользователи сети нашли Instagram украинки (instagram.com/chmulyova) и выяснилось, что она родом из Дружковки Донецкой области.

Названо имя скандальной украинки

Правда, через некоторое время оскандалившаяся женщина закрыла свой аккаунт. Видимо, подальше от гнева пользователей.

Также всплыло и имя скандальной мамы двоих детей, которым она подает своеобразный пример, выкидывая паспорта на землю. Ее зовут Людмила Чмулева.

Фото: оскандалившаяся украинка (instagram.com/chmulyova)

Реакция сети на поступок украинки

Так, например, активист Владислав Шевчук отреагировал на действия украинки в своем посте. Он уверен, что она еще будет извиняться.

"На видео - разгневанная из-за проблем с вылетом в Стамбул туристка, которая показательно выбросила украинский загранпаспорт, это же повторили и ее дети. Уверен, что вскоре она будет извиняться за свой позорный поступок. А для ускорения этого, друзья, давайте сделаем ее "известной", - написал Шевчук.

В комментариях украинцы высказались и единогласно пришли к мнению, что в этой ситуации очень жаль детей, которые копируют свою маму.