Всплыли новые детали об украинке, выбросившей паспорт: ждем видео с извинениями
Видео с женщиной из Харьковской области, которая выбросила свой паспорт, из-за того, что ее с детьми не пустили на рейс в Стамбул, вызвало большой резонанс в сети. В ролике разгневанная женщина ругает Украину, ее примеру следуют дети.
Пользователи сети нашли Instagram украинки (instagram.com/chmulyova) и выяснилось, что она родом из Дружковки Донецкой области.
Названо имя скандальной украинки
Правда, через некоторое время оскандалившаяся женщина закрыла свой аккаунт. Видимо, подальше от гнева пользователей.
Также всплыло и имя скандальной мамы двоих детей, которым она подает своеобразный пример, выкидывая паспорта на землю. Ее зовут Людмила Чмулева.
Фото: оскандалившаяся украинка (instagram.com/chmulyova)
Реакция сети на поступок украинки
Так, например, активист Владислав Шевчук отреагировал на действия украинки в своем посте. Он уверен, что она еще будет извиняться.
"На видео - разгневанная из-за проблем с вылетом в Стамбул туристка, которая показательно выбросила украинский загранпаспорт, это же повторили и ее дети. Уверен, что вскоре она будет извиняться за свой позорный поступок. А для ускорения этого, друзья, давайте сделаем ее "известной", - написал Шевчук.
В комментариях украинцы высказались и единогласно пришли к мнению, что в этой ситуации очень жаль детей, которые копируют свою маму.
- Чому досi нема реакцii держави? Хто цi люди i iх особистостi? Як що це ОРДЛО, то iх паспорти не дiйснi. Все друге маячня.
- Яке ж воно двинуте. Краще б спалили. Бути просто особою без паспорту ж легше.
- Від осинки не народяться апельсинки! Попри те, що я не є українкою, моїм дітям ні разу в голову таке не приходило навіть. Це називається - немає поваги до себе, і нічого не поробиш. Шкода дітей...
- Я не бачу тут українців... мова не українська, ненависть в устах навіть дітей...
- Фи, какая девочка неприятная, ну а так-то в целом есть признаки нарушения закона. Также детский омбудсмен должен заинтересовать дурепкой.
Как мы ранее писали, под Одессой преподаватель назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".