Выброс химикатов в Рось: эксперт предупредила о серьезных проблемах

Утечка химикатов в приток реки Рось после ДТП может пагубно сказаться на фауне региона. Кроме того, эколог Татьяна Лампика высказала мнение, что инсектициды могут попасть и в Днепр. Об этом сообщает УНН.

Винницкий областной лабораторный Центр МОЗ Украины проведет дополнительные анализы воды в реке Рось, чтобы выяснить ее состояние после попадания химикатов. Однако эколог Татьяна Лампика считает, что в реке может погибнуть все живое, так как препарат, который попал в воду, используют для защиты растений от вредных насекомых и большое количество может иметь пагубное влияние также и на человека.

Утечка химикатов в реку Рось (Коллаж РБК-Украина)

Она отметила, что химикаты будут уничтожать все живое в реке и быстрое восстановление воды невозможно.

"Если мы берем не человека, а птиц, рыбу, водоросли, фауну - то есть то, что есть в реке - это, конечно, ядохимикат будет на это влиять. Он будет убивать так же, как на полях. Будут погибать и растения, и рыбы, другие живые существа. Это повлечет за собой разложение того, что умерло, и это будут ядовитые вещества несколько иного склада, потому что это уже будут яды, и это может привести к развитию ядовитых бактерий. То есть пойдет цепная реакция. И это очень опасно. Но радиус того, какой должна быть санитарная зона - зависит от самой концентрации и от количества воды, которая есть в этой реке - на сколько она проточная, на сколько она обновляется за счет источников. Если в нее еще сбрасывают дополнительные после очистки или без очистки сточные воды - это приведет к тому, чтобы будет еще большая концентрация и объединение различных химических веществ в какие-то соединения", - отметила эколог и добавила, что так как река Рось является правым притоком Днепра, то химикаты могут попасть и в Днепр, но уже в меньшей концентрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что названо самое грязное место после аварии с химикатами на реке Рось.

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