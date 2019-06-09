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Вблизи Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку

Новости » Происшествия    09.06.2019 - 15:08
Вблизи Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Городские власти временно прекратили водоснабжения

Вблизи Белой Церкви автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу городского головы Белой Церкви Геннадия Дикого в Facebook.

По словам Дикого, в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Збаржевка произошла утечка неизвестного химического вещества в реку Рось. На заседании городского совета было принято решение о временном прекращении водоснабжения с 23:00 воскресенья, 9 июня.

"Только что состоялось заседание комиссии исполнительного комитета городского совета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение 9 июня с 23:00 временно прекратить водоснабжение. С 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось", - заявил глава Белой Церкви.

Дикий отметил, что водоснабжение будет восстановлено, когда местная власть будет иметь гарантированно положительную экспертизу качества воды.

Вблизи Белой Церкви произошла утечка химикатов в реку

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области после обработки полей химикатами в больницу с отравлением обратились 252 человека, 99 из них - дети. Все пострадавшие проходили амбулаторное лечение дома. Также, специалисты провели внеплановую проверку агропредприятия "Агрополис" в городе Чортков, чей самолет обрабатывал поля.

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