Викид хімікатів в Рось: експерт попередила про серйозні проблеми

Витік хімікатів у притоку річки Рось після ДТП може згубно позначитися на фауні регіону. Крім того, еколог Тетяна Лампика висловила думку, що інсектициди можуть потрапити й у Дніпро. Про це повідомляє УНН.

Вінницький обласний лабораторний Центр МОЗ України проведе додаткові аналізи води в річці Рось, щоб з'ясувати її стан після попадання хімікатів. Однак еколог Тетяна Лампика вважає, що в річці може загинути все живе, так як препарат, який потрапив у воду, використовують для захисту рослин від шкідливих комах і велика кількість може мати згубний вплив також і на людину.

Витік хімікатів в річку Рось (Колаж РБК-Україна)

Вона зазначила, що хімікати будуть знищувати все живе в річці і швидке відновлення води неможливо.

"Якщо ми беремо не людину, а птахів, рибу, водорості, фауну - тобто те, що є в річці - це, звичайно, отрутохімікат буде на це впливати. Він буде вбивати так само, як на полях. Будуть гинути і рослини, і риби, інші живі істоти. Це потягне за собою розкладання того, що померло, і це будуть отруйні речовини дещо іншого складу, тому що це вже будуть отрути, і це може призвести до розвитку отруйних бактерій. Тобто піде ланцюгова реакція. І це дуже небезпечно. Але радіус того, якою повинна бути санітарна зона - залежить від самої концентрації і від кількості води, яка є в цій річці - на скільки вона проточна, на скільки вона оновлюється за рахунок джерел. Якщо в неї ще скидають додаткові після очищення або без очистки стічні води - це приведе до того, щоб ще більша концентрація і об'єднання різних хімічних речовин в якісь з'єднання", - зазначила еколог і додала, що так як річка Рось є правою притокою Дніпра, то хімікати можуть потрапити й у Дніпро, але вже в меншій концентрації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найбрудніше місце після аварії з хімікатами на річці Рось.

А також розповідали про те, що з'явилися нові деталі про витік хімікатів в річку Рось.