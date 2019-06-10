Утечка химикатов в реке Рось: названо самое загрязненное место

В реку Рось попали химикаты (Коллаж РБК-Украина)

Жителям рекомендуют не купаться, не ловить рыбу и не поить скот

Химикаты, которые попали в реку Рось после аварии, могут нанести серьезный ущерб только в той местности, где они попали в воду. По состоянию на 8 утра 10 июня в воде на границе Винницкой и Киевской области инсектициды обнаружены не были.

В воде возле села Збаржевка, где произошел выброс в воду фунгицидов и гербицидов, зафиксировано превышение их содержания. Они относятся ко второму-третьему классу опасности. Как рассказал заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко, после использования таких химикатов, на полях можно работать уже буквально через два-три дня. А самая высокая концентрация только в том месте, где произошла авария микроавтобуса.

Место вокруг аварии оградили красно-белыми лентами и там не рекомендуется отлов рыбы, купание и выпас скота. Для местного населения в Збаржевку привезли чистую питьевую воду, так как водой из колодца пока пользоваться нельзя. Часть химикатов также попала в почву возле реки и там засыпали известью.

Загрязнение реки Рось (Коллаж РБК-Украина)

Как рассказали жители села, на рассвете они услышали взрывы и пламя. В пруд упал микроавтобус, который загорелся. Внутри микроавтобуса было около тонны химических препаратов для обработки зерновых и борьбы с вредителями. Эти вещества были похищены на соседних предприятиях. Водитель и пассажир микроавтобуса после ДТП сбежали и на данный момент находятся в розыске.

Жителей Збаржевки осмотрел семейный врач и заверил, что пока жалоб на ухудшение самочувствия не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты оценивают масштабы загрязнения реки Рось.

А также рассказывали о том, что стало известно, откуда взялись химикаты в микроавтобусе и кто их похитил.