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Как выбрать нового поставщика газа, чтобы не потерять субсидию: появился ответ

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 08:23
Как выбрать нового поставщика газа, чтобы не потерять субсидию: появился ответ Фото: газ в Украине подорожал (pexels.com)
Автор: Styler

Если вы захотите поменять поставщика газа, то субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг переоформлять не нужно.

Об этом сказал заместитель директора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко в программе "Сегодня День".

Чиновник заверил: постановление о возможности смены поставщика, как действовало, так и действует.

Также он добавил, что в Украине конкурентный рынок уже устанавливается, и любой гражданин может мониторить цены на газ и переходить по собственному желанию к другой компании.

"Постановлением определено, что заявитель может переходить не один раз. При этом переоформлять субсидию не нужно. Если субсидия уже назначена, надо только органы социальной защиты сообщить, что вы перешли к другому поставщику, и предоставить реквизиты поставщика", - сказал он.

Если вы решили сменить поставщика газа, то об этом нужно уведомить только новую газоснабжающую компанию.

Новый поставщик будет решать все технические вопросы по расторжению договорных отношений клиента со старым поставщиком.

Также отметим, что сейчас законодательство позволяет менять поставщика газа онлайн.

Как выбрать нового поставщика газа, чтобы не потерять субсидию: появился ответ

Инструкция, как изменить поставщика газа (facebook.com/minenergoUkraine)

Напомним, Кабинет министров Украины изменил правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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