Субсидии заберут за покупку долларов: как пересчитают скидки всем украинцам
С 1 мая субсидии в Украине пересчитают для всех граждан, которые получают помощь на оплату коммуналки. Кабмин ужесточил правила, и отныне будут учитывать наличие двух и более квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Интер".
По словам министра, такие нововведения дают возможность исключить тех получателей пособия, которые и сами могут оплачивать коммуналку.
"К примеру, имеем ситуацию, когда человек оформила субсидию, и через несколько недель покупает валюту на более чем один миллион гривен", - отметил министр.
Новые правила начисления субсидий:
- будут учитывать доход от депозитов;
- определять, кто ездил за рубеж, покупал валюту или банковские металлы;
- отменят комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.
Музыченко объяснил, что если была совершена покупка на 50 тыс. грн и больше, то субсидию назначать не будут. Также добавил, что есть ограничения на владельцев двух квартир и двух машин.
Какие нужны документы, чтобы оформить субсидию?
Для получения субсидии украинцы должны предоставлять следующие документы:
- заявление о назначении жилищной субсидии (по установленной форме),
- декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии (по установленной форме),
- договор найма (аренды) жилья (при наличии),
- справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС и ПФУ).
Заявление и декларацию можно отправить по почте или в электронном виде с использованием информационных систем.
Ранее мы писали, что в Украине выросли субсидии на коммуналку.