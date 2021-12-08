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Как выбрать качественную и безопасную новогоднюю гирлянду

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Среда 08 декабря 2021 21:20
Как выбрать качественную и безопасную новогоднюю гирлянду Как выбрать гирлянду в магазине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В декабре украинцы уже активно готовятся к рождественским праздникам и покупают в магазинах гирлянды. Как известно, люди всегда смотрят на цвета и размеры огоньков. Однако, мало кто задумывается о качестве.

Так, эксперт по качеству товаров рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе электрической гирлянды, пишет ТСН.

В частности, при покупке нужно проверить, все ли лампочки гирлянды горят. Поэтому нужно обратиться к консультанту с просьбой включить в розетку прямо в магазине.

Кроме того, гирлянда должна содержать сертификат соответствия. Это означает, что ее сделали согласно основным техническим требованиям.

К тому же должен быть знак технического регламента – трилистник. Это означает, что розетка и провод выдержат перепады напряжения в сети.

Как выбрать качественную и безопасную новогоднюю гирляндуКак выбрать гирлянду в магазине (GettyImages)

Также в гирлянде должен быть адаптер, который будет уменьшать напряжение. При скачках напряжения он выключит гирлянду.

Гирлянда должна иметь гарантию и инструкцию на украинском языке. Соответственно это будет означать, что она ввезена легально.

Важно перед покупкой подержать гирлянду в руках, включить и проверить нагревается ли она.

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