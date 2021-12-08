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Чем отличается шаманское от просекко и от чего не будет болеть голова

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Среда 08 декабря 2021 18:01
Чем отличается шаманское от просекко и от чего не будет болеть голова Фото: Чем отличается шампанское от просекко (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый год уже не за горами, а вместе с ним и вопросы, что же поставить из алкоголя на праздничный стол. Естественно, празднество ассоциируется с бокалом игристого напитка в красивом бокале.

В нашем материале читайте, чем же отличается шампанское, например, от просекко, и от какого напитка на утро не будет "раскалываться" голова.

В чем же разница

Итак, самая главная разница между шампанским и просекко в производстве этих напитков.

Шампанское производят методом шампенуа из определенных сортов винограда, который включает в себя процесс первичной ферментации в дубовых бочках и вторичной ферментации в бутылке, добавления дозажа (сахара) и длительным контактом вина с дрожжами. Это длительный процесс. Соответственно и цена хорошего напитка не может быть дешевой.

В производстве, просекко, например, много времени не нужно. Просекко - это игристое родом из северо-востока Италии (регионы Венето и Фриули), его производят по технологии Шарма. В этом методе вино настаивается в больших резервуарах под давлением.

Этот процесс более быстрый, при этом естественный; это не добавление газа из баллона. Цена итальянского напитка всегда дешевле, чем французское шампанское.

Как распознать натуральный продукт

Для того, чтобы понять, натуральный ли продукт перед вами - понаблюдайте за пузырьками в бокале. Если они искрятся и долго не исчезают - это игристое. СО2 или углекислый газ образуется за счет естественного брожения, с помощью дрожжей.

Если же пузырьки в бокале крупные и быстро выходят - перед вами просто газированное вино (в него искусственно добавляют СО2).

Какой напиток вызывает похмелье

Самое тяжелое похмелье вызывает просекко. Об этом рассказывал сомелье Марко Кастеланелли.

Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека наутро может очень сильно болеть голова. Эксперт обратил внимание, что просекко и шампанское содержат пузырьки углекислого газа, благодаря которым организм быстрее поглощает алкоголь.

Для того, чтобы избежать адского состояния на утро, не забывайте о воде. Старайтесь выпивать по стакану после каждой порции спиртного. И не забывайте про количество алкоголя, которое определит ваше состояние на утро.

Как мы ранее писали, в Украине взлетит в цене алкоголь.

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