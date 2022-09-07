Не выбрасывайте луковую шелуху, если хотите богатый урожай на огороде

Огородники говорят, что шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами.

Для огурцов

При пожелтении огурцов в эмалированную 10-литровую посуду кладем горсть шелухи. Заливаем водой и кипятим пять минут. Даем настояться отвару и процеживаем.

Два литра отвара разводим в ведре воды и опрыскиваем листья огурцов. Остальную шелуху оставляем на мульчу.

Против паутинного клеща

200 г шелухи настаивайте в 10 литрах воды 4-5 дней. Процеживаем и опрыскиваем растение с промежутком в пять дней.

Против тли

Наполняем наполовину ведро шелухой лука и заливаем сверху горячей водой. Оставляем настаиваться сутки, процеживаем и разбавляем водой два раза.

Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах и картошке.