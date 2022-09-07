UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не выбрасывайте луковую шелуху, если хотите богатый урожай на огороде

Фото: как использовать луковую шелуху на огороде (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Луковой шелухой можно не только яйца на Пасху красить, но и успешно использовать как удобрение на огороде. Поэтому прямо сейчас начинайте запасаться этим суперсредством каждый раз, когда чистите лук на салат или в зажарку.

Как использовать луковую шелуху и от чего она спасет, пишет канал Дача. Сад та Город.

Огородники говорят, что шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами.

Для огурцов

При пожелтении огурцов в эмалированную 10-литровую посуду кладем горсть шелухи. Заливаем водой и кипятим пять минут. Даем настояться отвару и процеживаем.

Два литра отвара разводим в ведре воды и опрыскиваем листья огурцов. Остальную шелуху оставляем на мульчу.

Против паутинного клеща

200 г шелухи настаивайте в 10 литрах воды 4-5 дней. Процеживаем и опрыскиваем растение с промежутком в пять дней.

Против тли

Наполняем наполовину ведро шелухой лука и заливаем сверху горячей водой. Оставляем настаиваться сутки, процеживаем и разбавляем водой два раза.

Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах и картошке.

Ранее мы писали про ошибки на огороде и в саду, которые мы допускаем осенью.

Также читайте, как сделать, чтобы огурцы росли на огороде до самых морозов.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакиОгородсади и огород