Не викидайте цибулиння, якщо хочете мати багатий урожай на городі

Цибулинням можна не лише яйця на Великдень фарбувати, а й успішно використовувати як добриво на городі. Тому просто зараз починайте запасатися цим суперзасобом кожного разу, коли чистите цибулю на салат чи в засмажку.

Як використовувати лушпиння цибулі і від чого воно врятує, пише канал Дача. Сад та Город.

Такий розчин можна застосовувати і для боротьби з колорадським жуком на баклажанах і картоплі.

Наповнюємо наполовину відро лушпинням цибулі і заливаємо зверху гарячою водою. Залишаємо настоюватися добу, проціджуємо та розбавляємо водою два рази.

200 г лушпиння настоюйте в 10 літрах води 4-5 днів. Проціджуємо та обприскуємо рослину з проміжком у п'ять днів.

Два літри відвару розводимо у відрі води та обприскуємо листя огірків. Решту лушпиння залишаємо на мульчу.

При пожовтінні огірків в емальований 10-літровий посуд кладемо жменю лушпиння. Заливаємо водою та кип'ятимо п'ять хвилин. Даємо настоятися відвару та проціджуємо.

Раніше ми писали про помилки на городі і в саду, які ми допускаємо восени.

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