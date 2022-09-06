Огурцы будут расти до самых морозов: огородники раскрыли секрет
Огурцы на огородах активно плодоносят в июле-августе, а затем побеги начинают желтеть, поникать, а плоды - крутиться и мельчать. Однако жизнь куста и его плодовитость можно продлить.
Как это сделать - читайте в материале Styler ниже.
Как заставить огурцы плодоносить дольше
- Обрежьте лишние листья.
- Выкопайте небольшую яму вокруг огурца.
- Поместите туда пагон и прикопайте.
- Хорошо поливайте.
- Не забудьте подкормить.
Опытные огородники говорят, что уже через 1-2 недели вы свой огурец не узнаете, он снова пойдет в рост, начнет цвести и порадует вас кучей вкусных огурцов.
Как удобрить огурцы
Эксперты говорят, что укрепить огурцы поможет прикорневая подкормка из обычных хлебопекарных дрожжей.
Растворите в 500 мл теплой воды по столовой ложке сухих дрожжей и сахара. Все тщательно смешайте и оставьте на несколько часов в теплом месте.
Затем полученный раствор смешайте с 5 литрами воды комнатной температуры. Каждый литр такого удобрения растворяем в ведре воды (10 л) для полива. Наша подкормка готова.
Полейте ею огурцы.
Ранее мы писали о ошибках на огороде и в саду, которые мы допускаем осенью.
Читайте также, как бороться с болезнями винограда за копейки.