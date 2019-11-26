Выбрали лицо для "государства в смартфоне": кто эта девушка (фото)

Организаторы конкурса "Лицо государства в смартфоне" оконфузились
В Украине завершился конкурс на лицо "государства в смартфоне" и на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook назвали имя победительницы. Ею оказалась украинская модель Александра Ободянская из Винницы, которая на данный момент работает в польском модельном агентстве.
Александра Ободянская (instagram.com/sashaobodianska)
Как сообщается, Александра Ободянская была выбрана из 10 финалистов и ключевыми факторами стали:
"Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти одноголосно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем на презентации приложения", - сказано в сообщении.
Александра Ободянская (instagram.com/sashaobodianska)
Стоит отметить, что изначально пост о конкурсе был написан с грамматической ошибкой и на это указали пользователи в комментариях. Через некоторое время ошибка была исправлена.
Кроме того, в комментариях выразили возмущение тем, что фотографии остальных участников финала не опубликовали.
Об Александре Ободянской известно немного. Она из Винницы и гражданка Украины. Получила грант на обучение по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University.
Александра Ободянская (instagram.com/sashaobodianska)
На данный момент она живет и работает в Польше, так как заканчивает магистратуру по международной экономике. Владеет тремя иностранными языками.