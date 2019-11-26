Вибрали обличчя для "держави в смартфоні": хто ця дівчина (фото)

В Україні завершився конкурс на обличчя "держави в смартфоні" та на сторінці Міністерства цифровий трансформації України в Facebook назвали ім'я переможниці. Нею виявилася українська модель Олександра Ободянська з Вінниці, яка на даний момент працює в польському модельному агентстві.

Олександра Ободянська (instagram.com/sashaobodianska)

Як повідомляється, Олександра Ободянська була обрана з 10 фіналістів та ключовими чинниками стали:

Реальність фотографії та відповідність людини, яка опублікувала її.

Фото сподобалося іншим користувачам і його відзначали.

Людині на фото повинно було бути більше 18 років.

"Переможця серед лідерів обирали всією командою і партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її і чекаємо на презентації програми", - сказано в повідомленні.

Олександра Ободянська (instagram.com/sashaobodianska)

Варто відзначити, що спочатку пост про конкурс був написаний з граматичною помилкою і на це вказали користувачі у коментарях. Через деякий час помилка була виправлена.

Крім того, в коментарях висловили обурення тим, що фотографії інших учасників фіналу не опублікували.

Про Олександру Ободянську відомо небагато. Вона з Вінниці, громадянка України. Отримала грант на навчання за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University.

Олександра Ободянська (instagram.com/sashaobodianska)

На даний момент вона живе і працює в Польщі, так як закінчує магістратуру з міжнародної економіки. Володіє трьома іноземними мовами.