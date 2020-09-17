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Выборы во время карантина: Степанов сделал важное заявление

Четверг 17 сентября 2020 11:45
Выборы во время карантина: Степанов сделал важное заявление
Как будут голосовать на карантине больные COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Министр рассказал, как будут голосовать больные коронавирусом

Местные выборы 2020 в Украине будут проходить с некоторыми особенностями. Дело в том, что люди с COVID-19 смогут проголосовать, не выходя из дома. Это сделано для того, чтобы больные не подвергали опасности окружающих. Об этом на онлайн-брифинге 17 сентября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как проголосовать дома

  • Для этого инфицированному человеку необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию.
  • Самый последний срок подачи заявления - последняя пятница перед выборами, до 20.00

Интересно, что министр здравоохранения пока не сообщил, как именно больной COVID-19 может подать это заявление в комиссию, не покидая своего дома.

"В день голосования приедут на дом члены комиссии и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут во всех средствах защиты, как это должно быть", – сказал Степанов.

Местные выборы 2020 в Украине - процесс избрания органов власти на региональном уровне. Голосование назначено на 25 октября, воскресенье.

По итогам местных выборов определяются новые составы областных, районных и городских советов. Также избиратели голосуют за кандидатов в мэры городов, глав поселковых и сельских советов.

Как мы ранее писали, Степанов объяснил, как будут работать школы при жестком карантине.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине заработали более жесткие правила карантина.

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