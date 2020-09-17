Вибори під час карантину: Степанов зробив важливу заяву

Як будуть голосувати на карантині хворі COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Міністр розповів, як будуть голосувати хворі коронавірусом

Місцеві вибори 2020 в Україні будуть проходити з деякими особливостями. Справа в тому, що люди з COVID-19 зможуть проголосувати, не виходячи з дому. Це зроблено для того, щоб хворі не наражали на небезпеку оточуючих. Про це на онлайн-брифінгу 17 вересня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як проголосувати вдома

Для цього інфікованій людині необхідно подати заяву в територіальну виборчу комісію.

Останній термін подання заяви - остання п'ятниця перед виборами, до 20.00

Цікаво, що міністр охорони здоров'я поки не повідомив, як саме хворий COVID-19 може подати заяву в комісію, не покидаючи свого будинку.

"В день голосування приїдуть додому члени комісії й людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту, як це повинно бути", – сказав Степанов.

Місцеві вибори 2020 в Україні - процес обрання органів влади на регіональному рівні. Голосування призначене на 25 жовтня, неділя.

За підсумками місцевих виборів визначаються нові склади обласних, районних і міських рад. Також виборці голосують за кандидатів у мери міст, голів селищних та сільських рад.

Як ми раніше писали, Степанов пояснив, як працюватимуть школи при суворому карантині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запрацювали більш жорсткі правила карантину.