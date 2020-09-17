ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибори під час карантину: Степанов зробив важливу заяву

Четвер 17 вересня 2020 11:45
Вибори під час карантину: Степанов зробив важливу заяву
Як будуть голосувати на карантині хворі COVID-19 (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Міністр розповів, як будуть голосувати хворі коронавірусом

Місцеві вибори 2020 в Україні будуть проходити з деякими особливостями. Справа в тому, що люди з COVID-19 зможуть проголосувати, не виходячи з дому. Це зроблено для того, щоб хворі не наражали на небезпеку оточуючих. Про це на онлайн-брифінгу 17 вересня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як проголосувати вдома

  • Для цього інфікованій людині необхідно подати заяву в територіальну виборчу комісію.
  • Останній термін подання заяви - остання п'ятниця перед виборами, до 20.00

Цікаво, що міністр охорони здоров'я поки не повідомив, як саме хворий COVID-19 може подати заяву в комісію, не покидаючи свого будинку.

"В день голосування приїдуть додому члени комісії й людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту, як це повинно бути", – сказав Степанов.

Місцеві вибори 2020 в Україні - процес обрання органів влади на регіональному рівні. Голосування призначене на 25 жовтня, неділя.

За підсумками місцевих виборів визначаються нові склади обласних, районних і міських рад. Також виборці голосують за кандидатів у мери міст, голів селищних та сільських рад.

Як ми раніше писали, Степанов пояснив, як працюватимуть школи при суворому карантині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запрацювали більш жорсткі правила карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя выборы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся