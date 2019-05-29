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ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады

Новости » Выборы 2019    29.05.2019 - 16:04
ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214

ЦИК зарегистрировал Владимира Пригладя как первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе.

"Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения Пригладя Владимира Викторовича", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук ранее сообщала, что ЦИК открыл счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты.

В частности, Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

РБК-Украина писало, что ЦИК начала публичные закупки к досрочным выборам Верховной рады. Закупки было объявлено 25 мая.

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