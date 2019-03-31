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В МВД назвали наиболее частые нарушения с начала выборов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 10:03
В МВД назвали наиболее частые нарушения с начала выборов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборах 2019 фиксируется незаконная агитация и подкуп избирателей

С начала выборов 2019 полиция зафиксировала 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что с утра уже поступили 25 заявлений и сообщений о нарушениях: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в Киеве - 7.

Также сообщается, что 7 сообщений касались незаконной агитации, 2 - фотографирования бюллетеней (в Кировоградской области). Также зафиксирован подкуп избирателя в Закарпатской области и попытка вынести бюллетень с участка в Житомирской области.

В МВД назвали наиболее частые нарушения с начала выборов

 

Напомним, ранее сообщалось, что на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА.

Кроме того, сегодня в Харьковской области с незначительной задержкой открылись 2 участка. В частности, с задержкой открылись участки в Основянском районе и Изюме. Информация о нарушениях внесена в журналы учета заявлений в местных отделениях полиции.

 

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