Как выбирают "Холостячек": Григорий Решетник приоткрыл занавес романтического шоу

По его словам, Злата на этом кастинге проявила себя лучше всего. Она смелая и экстремальная несмотря на ее скромный сценический образ.

"В жизни она очень драйвовая. Мне кажется, что она достойна этой роли. И посмотрите, что я не ошибаюсь", - отметил Решетник.

Интересно, что Злата сомневалась до последнего о своем участии в проекте.

"Сначала я сказала, что мне нужно подумать, а потом позвонила команде и ответила, что нет, я не пойду на проект, я не готова идти на это", - призналась певица.

Частично на ее решение повлияли предыдущие отношения, которые закончились не лучшим образом. Ее парень поднял на нее руку и ударил по лицу. После этого она поставила точку в этих отношениях.

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По словам артистки, ей нравятся в мужчине интеллект и чувство юмора. Она хочет, чтобы с человеком рядом можно было посмеяться.

"Чтобы были такие душевные простые вещи, как любовь к детям, любовь к семье", - добавила она.